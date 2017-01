17 aprile 2015 Riuso pneumatici, gara per scuole: in palio un campo sportivo in gomma riciclata Coinvolti venti istituti secondari della Puglia: l'obiettivo è contrastare la vendita in nero di copertoni, causa di enormi danni all'ambiente Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:42 - Un campo sportivo in gomma riciclata in premio alla scuola della Puglia che realizzerà il miglior spot sulle buone pratiche, legate al corretto recupero dei copertoni fuori uso. E' il concorso "Per un corretto riciclo dei pneumatici a fine vita" che coinvolgerà i ragazzi di 34 classi di venti scuole secondarie di primo e secondo grado. L'obiettivo è contrastare la vendita in nero, causa di danni all'ambiente e perdita dei benefici legati alla valorizzazione di un materiale prezioso come la gomma.

Premi in gomma - Alla classe vincitrice verrà donato un campo polivalente di ultima generazione con gomma riciclata su cui poter giocare a calcetto, basket o pallavolo, mentre le scuole delle altre due classi finaliste saranno premiate con arredi (sedute, porta biciclette, rastrelliere, pavimentazioni anti-trauma) realizzati sempre con la gomma riciclata.



I numeri del riciclo - Nel 2014 in Puglia sono stati raccolti e trattati più di 20mila tonnellate di pneumatici fuori uso, pari in peso a 2,3 milioni di copertoni da auto. Da questi si è ricavato un quantitativo di gomma riciclata sufficiente per realizzare 190 campi da calcio di ultima generazione in erba artificiale o 520 km di asfalti "silenziosi", duraturi e sicuri.



A giudicare i video in concorso, che dovranno durare 3 minuti e pervenire entro il 4 maggio, sarà una giuria di esperti composta da rappresentanti di Legambiente, Ecopneus, Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Ambiente.