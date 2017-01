Il bus più green si muove con le feci

12:57 - Il gas che deriva dalle deiezioni umane e dagli scarti alimentari è il carburante del Bio Bus e produce meno emissioni del diesel. La navetta a combustibile organico collega Bath e l'aeroporto di Bristol. Il gas è prodotto proprio con i liquami delle fogne di Bristol, dalla Geneco.

Cinque persone per un pieno - Mohammed Saddiq, manager dell'azienda, ha detto: "Il Bio Bus prende davvero energia dalla gente del posto".



Il gas è generato attraverso il trattamento dell'acqua fognaria e dei rifiuti alimentari. Saddiq ha proseguito: "I veicoli alimentati da gas hanno un importante ruolo da nel migliorare la qualità dell'aria nelle città del Regno Unito ma il Bio Bus va oltre".



Il Bio Bus può viaggiare per 300 km con un pieno, pari ai rifiuti prodotti in un anno da cinque persone.