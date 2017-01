20 ottobre 2014 Giro dell'Antartico su barca "verde"

con l'orto e due galline Il velista Matteo Miceli sul mezzo autosufficiente sia dal punto di vista energetico che di sostentamento alimentare Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:34 - Il velista Matteo Miceli circumnavigherà l'Antartico in solitaria su un'imbarcazione ecologica. A impatto zero, avrà un orto al suo interno e due galline. Miceli è partito domenica dal porto turistico di Riva di Traiano, pochi chilometri a sud di Civitavecchia.

Barca autosufficiente - Il velista detiene il record mondiale per aver attraversato l'Atlantico su un catamarano di sei metri e si imbarcherà, questa volta, su Eco40, un prototipo di 13 metri completamente autosufficiente dal punto di vista energetico e in piena autonomia alimentare.



Energia rinnovabile - La barca a vela, dotata di celle fotovoltaiche e pale eoliche è stata progettata e realizzata per garantire un approvvigionamento energetico sufficiente al funzionamento degli strumenti di bordo senza l'impiego di combustibili fossili, evitando così anche l'emissione di gas serra.



L'orto sul mare - L'autonomia alimentare sarà invece garantita da un orto interno all'imbarcazione. Due vasche basculanti sistemate sui lati della barca, per un totale di due metri quadrati, in cui Miceli coltiverà prevalentemente insalata ed erbe aromatiche per ottenere un raccolto giornaliero di 40 grammi per metro quadro. A concimare il terreno dell'orto saranno proprio le deiezioni del velista.



Le galline: la bionda e la mora - L'apporto proteico arriverà dalle uova di due galline, la bionda e la mora. Non sono nuove a esperienze marinaresche: hanno 5mila miglia di navigazione alle spalle. Da pesca e desalinatori, il velista romano, otterrà poi cibo e acqua.