5 settembre 2014 A Venezia l'ultima tappa della barca

solare più grande del mondo La Planet Solar è arrivata al Lido in occasione della premiazione del film sostenibile con il Green Drop Award. Rimarrà nella città italiana fino a maggio

12:27 - Il tour del 2014 della Planet Solar, la barca "solare" più grande al mondo, si è concluso il 4 settembre a Venezia. Giusto in tempo per assistere alla cerimonia della consegna dei Green Drop Award, premio riservato ai film con temi ambientali. L'imbarcazione passerà l'inverno nella città lagunare e ripartirà a maggio prossimo.

La campagna del 2014 - Termina così il viaggio di 9mila chilometri e cinque mesi di navigazione. La Planet Solar ha attraversato il Marocco, Monaco e la Grecia dove ha preso parte a una spedizione archeologica. Durante l'inverno nella Serenissima, la Planet Solar in collaborazione con Vento di Venezia, sarà luogo di visite pubbliche ed eventi privati.



E' in vendita - La barca appartiene alla famiglia tedesca Stroeher che ha operato dietro le quinte per la riuscita del progetto. Immo Stroeher spiega: "L'obiettivo era concettualizzare un'idea che potesse provare l'efficacia della tecnologia solare e che averebbe aiutato a promuovere e sviluppare questo settore".



Adesso, la Planet Solar, che detiene sei Guinness World Records, è in vendita. Stroeher ha concluso: "Le nostre aspettative sono state abbondantemente superate, è tempo di ritirarci, è passare la mano a un altro proprietario".