Genova, debutta "Spazzapnea": la prima gara per ripulire i fondali del mare

Una gara di pesca dal bottino singolare: non vince chi raccoglie più pesci, ma più rifiuti del mare. Si chiama "Spazzapnea, operazione fondali puliti" e ha esordito a Genova il 30 giugno. E' la prima competizione di raccolta differenziata subacquea finalizzata a raccogliere la maggiore quantità possibile di spazzatura presente sul fondo del mare e sul litorale. I partecipanti, il cui massimo era fissato a 150, avevano a disposizione tre ore, dalle 9 alle 12, per ammassare più rifiuti possibile. Ogni squadra, dotata di attrezzatura specifica, era composta da tre persone: due apneisti e un terzo il cui compito era quello di ripulire il litorale. Per i rifiuti ingombranti era presente anche una squadra di sommozzatori.