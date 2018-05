Berlino, ecco il negozio "zero rifiuti"

A Berlino è nato un negozio "zero rifiuti". Il "Der Sache wegen - einfach richtig einkaufen", letteralmente "Per la casa - semplicemente il negozio giusto", vende cibo e prodotti per la casa come detersivi e sapone. Tutti gli articoli sono privi di plastica, senza olio di palma, biologici, a km zero e rispettosi dell'ambiente. Il cibo è venduto in contenitori riutilizzabili o riempito in sacchetti, tazze o ciotole portati dal cliente. Questo nuovo negozio non genera rifiuti consentendo ai clienti di acquistare esattamente le quantità di cui hanno bisogno, riducendo o azzerando i rifiuti nelle case.