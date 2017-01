E' italiano il super robot che ci salverà dalle catastrofi naturali

E' alto un metro e 85, 120 chili di peso, mani morbide, piedi ben pintati a terra: sono queste le caratteristiche del robot che in futuro potrebbe salvarci in caso di catastrofi naturali come terremoti, incidenti nucleari e disastri ambientali. Frutto di una ricerca tutta italiana, "Walkman" è stato scelto per rappresentare il nostro Paese al Darpa, il campionato mondiale di robotica di Los Angeles. Il progetto è stato realizzato dall'Istituto italiano di tecnologia in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Nonostante la mole, il super robot italiano è in grado di muoversi con agilità, riuscendo a compiere azioni più complesse rispetto alle altre tipologie di automi. Walkman è inoltre provvisto di 33 motori e il busto e le braccia sono in grado di ruotare fino a 180 gradi. Ma non finisce qui, perché l'umanoide è anche dotato di accelerometri e i suoi piedi presentano dei sensori che gli permettono di adattarsi al tipo di suolo che calpesta.



Il segreto è nelle mani - Per capire quanto sia avanzata la tecnologia di questo nuovo prototipo, basta osservare i movimenti delle mani: fluidi, sicuri, quasi per nulla "robotici". Ed è proprio questa la marcia in più del robot: sullo scenario di un disastro sarà in grado di scavare tra le macerie, salire e scendere le scale e svolgere anche compiti complessi per un automa, come collegare una tubatura o chiudere una valvola.



Comandato a distanza - La sua "mente" è invece formata da un team di 25 esperti che lo guida a distanza. Come nel caso della competizione di Los Angeles, dove Walkman dovrà superare otto prove impegnative immerso in uno scenario che ricorda quello del disastro nucleare di Fukushima.