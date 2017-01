29 aprile 2015 Droni "custodi" di parchi fotovoltaici per un taglio agli sprechi del risparmio energetico Il nuovo modello funziona grazie a un algoritmo speciale che calcola l'efficienza energetica dell'impianto e invia i dati direttamente al gestore Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:52 - Il futuro delle rinnovabili passa per i droni. Un nuovo modello sviluppato in Italia è in grado di analizzare e comunicare al gestore di un impianto fotovoltaico il dato reale sull'efficienza complessiva e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti dei pannelli. E il tutto grazie un algoritmo capace di incrociare le informazioni raccolte in volo con i dati elettrici della struttura. Il fine è quello di evitare gli sprechi e di favorire il "risparmio" sul risparmio energetico.

I risultati della ricerca sono stati presentati in occasione della conferenza "Droni per la scienza" organizzata a Roma il 28 aprile. Sviluppato dalla società torinese Nimbus in collaborazione con il Politecnico di Milano, il drone è dotato di sensori nella banda del visibile e dell'infrarosso. Il fine è ottenere informazioni precise sull'efficienza e sui pannelli guasti da manutenere o sostituire per ottimizzare la resa energetica.