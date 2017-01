Da Milano alle Maldive per salvare i coralli dai cambiamenti climatici

Senza i coralli non ci sarebbero le isole - I ricercatori hanno messo a punto un nuovo metodo per valutare lo stress dei coralli, che consiste nel prelevare un tessuto dall'animale per analizzarlo con tecniche biomolecolari e valutarne lo stato di salute. E tutto questo anche quando il corallo sembra perfettamente sano. "L'innalzamento della temperatura del pianeta fa sì che ci siano dei problemi - spiega Paolo Galli, direttore di Marhe Center - se la temperatura sale, il corallo inizia a stare male e muore". E aggiunge: "Tutte le isola delle Maldive sono costruite su dei coralli: senza i coralli, quindi, non ci sarebbero le isole".



Dalla natura alla tecnologia - Nell'ultimo anno è stata testata una custodia subacquea che permette di utilizzare un tablet durante un'immersione. Un'invenzione rivoluzionaria per i biologi marini che così, anziché ricordare dati a memoria, possono annotare appunti e scattare fotografie. Ma il centro italiano propone uno studio "totale" sulle conseguenze dell'innalzamento delle temperature, compresi i risvolti sociologici che i cambiamenti climatici producono sulle popolazioni indigene e locali.



Non solo ricerca - Per i ricercatori di Marhe Center fondamentale è anche il rapporto con la popolazione locale, con la quale gli scienziati collaborano allo scopo di preservare uno degli ecosistemi terrestri più preziosi e a rischio. "Cerchiamo di mischiare il più possibile le competenze delle popolazioni locali con le nostre - ha dichiarato Galli - per affrontare i problemi e preservare la bellezza di questo angolo di mondo".