Da ingegneri a contadini, a Salerno l'orto diventa tecnologico

Dai laboratori alla campagna. Un gruppo di ingegneri elettronici della provincia di Salerno ha deciso di mettere su un progetto che coniuga agricoltura e tecnologia nel pieno rispetto dell'ambiente. Dai sensori di umidità e temperatura a impianti per l'irrigazione automatica, i sistemi messi a punto da Alessandro Fedullo e soci "dialogano" direttamente con le piante e si attivano in risposta agli stimoli naturali.

Sonde, sensori e sistemi in verde - Oltre all'incremento della produttività agricola, i sistemi messi a punto dagli ingegneri "contadini" consentono di ridurre i consumi di acqua e risorse e di gestire al meglio il benessere e il ricambio del suolo. Grazie a un sensore, ad esempio, una volta raggiunto un dato valore di temperatura o di umidità, si può attivare automaticamente un climatizzatore o un irrigatore. Su un albero di nocciole, spiegano gli ingegneri, è stata invece installata una sonda che costa appena venti centesimi in grado di rilevare e trasferire i dati su una scheda che memorizza e via le informazioni raccolte a un computer tramite modem.



La Silicon Valley campana - E nella Silicon Valley campana gli esperimenti si contano a decine, compreso un interessante progetto di irrigazione domestica. Si tratta di un quadro elettronico che utilizza una tecnologia domotica per controllare un sistema di coltura all'interno di un'abitazione. La particolarità? E' una coltivazione di tipo idroponico, vale a dire senza terra ma sull'acqua. Vittorio Arenella, ingegnere elettronico, spiega che in questo modo si possono coltivare piante da orto classiche: zucchine, melanzane e fave tutte nate dal seme. "Con una consolle all'interno della casa o col telefonino quando sono fuori, posso controllare la fertilizzazione, l'irrigazione e l'illuminazione dell'orto oppure del giardino".