Contro lo smog c'è la tuta che depura l'aria

17:37 - La indossi, chiudi la cerniera e l'aria intorno a te si depura. Si tratta della tuta anti smog, la BB Suit 0.2, messa a punto da un gruppo di designer olandesi. Grazie a una tecnologia ad hoc riproduce su piccola scala l'effetto di pulizia che segue a un temporale.

Come funziona - Il progetto è stato realizzato dai designer Borre Akkersdijk e Eva de Laat in collaborazione con il ricercatore Martijn ten Bhomer, della Eindhoven University of Technology. Hanno contribuito anche le società di design Daan Spangenberg Graphics e StudioFriso.



Il tessuto integra un sensore che misura la qualità dell’aria rilevando la concentrazione di monossido di carbonio, metano e gas di petrolio liquido. La tuta usa poi la tecnologia Cold Plasma brevettata da Squair.



Il risultato è analogo a quello di una tempesta di fulmini. La tecnologia è in grado di dividere ossigeno e acqua in radicali liberi, che reagiscono facilmente a contatto con gas tossici o batteri, virus e polveri, ossidandoli e ripulendo l’aria.



I nei - Al momento, sono stati realizzati dei prototipi ma si dovranno fare dei passi avanti nella ricerca prima che il prodotto venga commercializzato al grande pubblico. In particolare, uno dei punti critici, a parte l'aspetto estetico della tutina, è la difficoltà nel lavarla. Il team è al lavoro proprio su questo per la prossima versione.