Clima, l'uomo ha "posticipato" la prossima era glaciale con le emissioni di CO2

Un "salto" senza precedenti - Se la concentrazione di gas serra dovesse aumentare, l'epoca geologica in cui stiamo vivendo, l'Olocene, sarebbe il periodo interglaciale più lungo mai esistito. "E' come se stessimo saltando un intero ciclo glaciale, il che è senza precedenti", sottolineano gli scienziati. I periodi glaciali hanno una durata di circa 100mila anni, mentre i periodi interglaciali, in cui i ghiacciai si ritirano, durano tra i 10mila e i 15mila anni.



Le cause - Nello studio gli scienziati spiegano per la prima volta cosa ha dato il via alle ultime otto glaciazioni, la più recente delle quali è terminata 12mila anni fa: l'inizio della crescita delle calotte di ghiaccio dipende dal rapporto tra l'insolazione estiva e la CO2 atmosferica. Usando dei modelli terrestri che simulano le variazioni di atmosfera, oceani, calotte e anidride carbonica, i ricercatori sono stati quindi in grado di predire l'impatto delle emissioni sull'avvio della prossima glaciazione.



Tutto nelle mani dell'uomo - "Come nessun'altra forza sul pianeta, le glaciazioni hanno dato forma all'ambiente, ma oggi è l'umanità con le sue emissioni che determina il futuro della Terra", evidenziano gli esperti. E aggiungono: "Siamo entrati in una nuova era, e nell'Antropocene è l'umanità stessa ad essere una forza geologica. Potrebbe inaugurarsi una nova epoca, soprannominabile deglaciale".