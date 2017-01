Clima, il caldo record ha "spaccato" in tre il più grande ghiacciaio italiano

A causa del caldo record registrato nel 2015, il più grande ghiacciaio vallivo italiano si è spaccato in tre ghiacciai più piccoli. Non solo: entro il 2100 il gigante dei Forni, situato sul versante lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio, rischia di scomparire quasi del tutto. A rivelarlo è il "Nuovo catasto dei ghiacciai italiani", una sorta di "anagrafe" dei complessi nevosi perenni aggiornato per l'ultima volta negli Anni Sessanta.