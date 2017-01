Cambiamenti climatici, il "grande caldo" minaccia anche la birra

"Il clima ha rovinato finora diverse partite di birra, perché a fine ottobre le temperature notturne sono state tra i 10 e 15 gradi centigradi, troppo elevate per la produzione", ha detto il produttore Jean Van Roy. I valori ideali per la fermentazione e il "riposo" notturno del mosto oscillano fra i 3 e gli 8 gradi.



"A causa dei cambiamenti climatici il periodo per la realizzazione della birra è sempre più breve", ha lamentato Van Roy. E aggiunge: "Mio nonno 50 anni fa produceva birra da metà ottobre a fine maggio. Io non ho mai realizzato così tanto e sono alla mia quindicesima stagione da produttore".