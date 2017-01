Cacao e caffè a rischio a causa del riscaldamento globale

18:10 - Oltre agli allarmi già noti legati a una futura scomparsa di grano e frutti di mare per colpa dei cambiamenti climatici, arriva un'altra notizia che fa tremare i golosi di tutto il mondo. A rischio a causa del riscaldamento globale, ci sono anche cacao e caffè. A comunicarlo è l'Agenzia europea dell'ambiente.

Impatto sull'alimentazione - Come riferisce l'Agenzia Europea dell'Ambiente, i cambiamenti climatici rappresentano un fenomeno attuale che, attraverso l'aumento delle temperature ed i mutamenti dei regimi delle precipitazioni porta ad eventi climatici estremi più frequenti e intensi, con un impatto negativo sulla natura, sulla salute umana, sull'economia e anche sull'alimentazione.



I cibi a rischio - E' stato accertato che l'innalzamento di appena un grado rallenterebbe il tasso di crescita di mais e grano del 7%. Un recente studio pubblicato da Nature ha rilevato già ora un calo della produttività di mais dell'ordine del 4% in pochi anni. Ma a risentire infatti dell'aumento delle temperature sarebbero la produzione mondiale di cacao e caffè, quest'ultima colpita da siccità e da una terribile infezione da funghi sia in Brasile che in Africa.



Anche al netto di malattie e siccità, il solo riscaldamento globale, aumentando l'evaporazione nelle zone tropicali ridurrà sensibilmente il rendimento delle piante.



L'innalzamento delle temperature sembrerebbe poi incidere anche sulle fioritura e la produzione di sementi delle pianti di fagioli che hanno già ridotto le proprie rese di oltre il 25%; stesso discorso vale per le piante drupacee, tra cui rientrano pesco, susino, albicocco, mandorlo e ciliegio. Quest'ultimo in particolare sembra essere il più a rischio perché la sia impollinazione è più delicata.