Milano, risultati positivi per le "Bat box"

foto Getty Correlati Un no ai pesticidi per salvare i pipistrelli

Come dire addio alle zanzare in modo naturale "Bat box", casette-rifugio per pipistrelli, posizionate quasi un anno fa dal Comune di Milano nei parchi della città, ha avuto successo. Il 4% dei rifugi posati nei parchi milanesi è stato infatti "visitato" dai chirotteri. Un record secondo l'amministrazione comunale, perché di solito questo risultato nei centri urbani si raggiunge dopo due o tre anni dall'installazione. L'esperimento anti-zanzare delle, casette-rifugio per pipistrelli, posizionate quasi un anno fa dal Comune dinei parchi della città, ha avuto successo. Il 4% dei rifugi posati nei parchi milanesi è stato infatti "visitato" dai chirotteri. Un record secondo l'amministrazione comunale, perché di solito questo risultato nei centri urbani si raggiunge dopo due o tre anni dall'installazione.

Pipistrelli amici - Sulla base dei risultati positivi, la Coop ha donato all'amministrazione altre 100 "Bat box" che si aggiungono Infatti, alle prime 400 casette realizzate dai detenuti del carcere di Monza. Nel capoluogo lombardo, le casette sono state installate nei parchi delle Cave, Cascina Bianca, Andrea Campagna, Berna, Montanelli, Villa Reale, Giussani, Vittime dei Gulag, Lambro, Forlanini, di Trenno, Caldera e Sempione.



L'assessore comunale all'Ambiente, Pierfrancesco Maran, ha spiegato: "Nella lotta alle zanzare i pipistrelli giocano come alleati, affiancati alla tradizionale disinfestazione in tutta la città Per questo che abbiamo scelto di intraprendere questa strada, per una lotta bio-integrata alle zanzare, che rispetti l'ambiente e che sia al contempo efficace".