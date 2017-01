Meno rumore con l'asfalto da gomme riciclate

foto Afp Correlati Il riciclo degli pneumatici impenna

Pneumatici per contrastare gli uragani Bolzano, è derivato dal riciclo degli pneumatici fuori uso. La soluzione ecocompatibile è esposta in questi giorni alla fiera Viatec da Ecopneus, consorzio per il riuso di pneumatici. L'asfalto riciclato riduce l'inquinamento acustico. Usato per la pavimentazione di una strada della provincia diè derivato dal riciclo degli pneumatici fuori uso. La soluzione ecocompatibile è esposta in questi giorni alla fiera Viatec da, consorzio per il riuso di pneumatici.

Prestazioni superiori - L'aggiunta di gomma da riciclo sotto forma di polverino di dimensioni inferiori al millimetro al conglomerato bituminoso normalmente utilizzato per asfaltare le nostre strade, consente di ottenere una pavimentazione che ha prestazioni superiori agli asfalti tradizionali nella durata, nella resistenza agli agenti atmosferici e nella rumorosità dei veicoli in transito.



Decibel abbattuti - L'abbassamento del rumore provocato dal passaggio dei veicoli ha spinto l'amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano ad adottare, pavimentazioni in asphalt rubber in un tratto stradale della Val Venosta. Ecopneus ha partecipato ad alcune delle fasi di monitoraggio e rilevamento acustico svolte dalla Provincia. Tutte le fasi di test hanno dimostrato una riduzione del rumore causato dai veicoli in transito fino a 5 decibel: per avere la giusta percezione di tale dato basti pensare che una riduzione di 3 db corrisponde al dimezzamento della pressione acustica. La riduzione del rumore rende questo tipo di asfalto una valida alternativa all'utilizzo delle barriere acustiche su strade ad alta percorrenza.



Più resistente - Inoltre, l'utilizzo di gomma da pneumatici fuori uso permette una maggiore resistenza sia agli agenti atmosferici che al deterioramento da usura, rendendo gli interventi manutentivi necessari meno frequenti, Ciò incide positivamente, nel lungo periodo, sui costi dell'intero ciclo vita del manto stradale.