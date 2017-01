L'Italia campione nel riciclo di tappi

foto Ufficio stampa Correlati Le scarpe "eco" si fanno con le bottigliette

Secondo l'associazione europea Eafa, il nostro Paese si ricicla il 40 per cento dei tappi di alluminio. Una pratica che ci inserisce tra i Paesi virtuosi insieme a Germania e Gran Bretagna.

Riciclo infinito - I tappi in alluminio riciclati nonostante le loro dimensioni ridotte, rappresentano una ricchezza in quanto l’alluminio può essere riciclato all’infinito senza che se ne compromettano le qualità o le potenzialità.



Inoltre, le operazioni di riciclo di questo materiale sono convenienti a livello energetico: impiegano infatti fino al 95 per cento di energia in meno rispetto a quella utilizzata per la loro produzione primaria. Il minor uso di risorse si traduce con minori emissioni di CO2.



E se il vino dicesse addio al sughero? - Il materiale riciclato viene usato per realizzare prodotti casalinghi, veicoli leggeri, ma anche per l'edilizia e l'isolamento. Queste prestazioni ambientali stanno incoraggiando a una conversione ai tappi di alluminio anche i produttori e gli imbottigliatori di vino, persuasi dalle performance ecologiche e economiche del prodotto che sembra avere più attrattive dei nuovi tappi dell'era post sughero.