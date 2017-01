La coccinella protegge il raccolto

foto Afp Correlati L'agricoltura green è under 40

Il rosmarino cresce all'università Piccoli pallini neri sul fondo rosso, le coccinelle sono gli insetti considerati più gradevoli dall'uomo, tanto da essere indicate come simbolo di buona fortuna. Ma i colorati coleotteri possono pure proteggere i raccolti dall'attacco degli afidi, detti anche pidocchi delle piante.

Un metodo ecosostenibile

Oltre alle coccinelle anche altri insetti possono essere utilizzati nell'agricoltura per proteggere i campi dall'attacco dei parassiti, in sostituzione delle sostanze chimiche. Un ruolo ancora più importante se si pensa che gli insetti infestanti si evolvono e riescono a sviluppare resistenza ai tradizionali insetticidi, rendendo indispensabile escogitare nuovi metodi per controllare la proliferazione dei parassiti e salvare le coltivazioni.



Dal Nord Europa a noi

Questo metodo ecologico e sostenibile è partito in Nord Europa ma si è esteso a macchia d'olio. I primi passi in questo senso si stanno compiendo anche in Italia. Bioplanet è l'unica azienda del nostro Paese che alleva e commercializza insetti destinati a proteggere i prodotti agricoli dall'incursione dei parassiti dannosi.