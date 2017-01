Shopping center eco grazie al calore della terra

Si trova in Austria il centro commerciale più sostenibile del mondo, già premiato con nove riconoscimenti internazionali tra cui l'e ilper l'ecologia.A Villach, in Carinzia, Atrio ha investito cento milioni di euro per realizzare il complesso. L'energia arriva grazie a unbasato sullo sfruttamento dei 652 pali trivellati che sostengono le fondamenta della struttura: il calore viene raccolto dal terreno e accumulato. In questo modo la forza naturale del calore terrestre viene sfruttata per tutto l'anno: nei mesi freddi per il riscaldamento tramite pompe di calore, nei periodi più caldi per il raffreddamento dell'edificio attraverso appositi impianti.