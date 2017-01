Il mobile eco si fa con il banano

foto Wwf Correlati La deforestazione è colpa delle ecomafie

Canapa per l'abitazione bio Beleaf tramite un processo innovativo analizzato dal Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici (Cmcc), in collaborazione con Wwf Italia, seguendo i criteri della valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment). Quando la creatività italiana si unisce alla sensibilità per l'ambiente i frutti non tardano ad arrivare. Dagli scarti della coltivazione di banane, deriva una nuova materia prima legnosa in grado di sostituire il legno di pannelli e impiallacciature riducendo l'impatto ambientale del 90 per cento. Realizzata dallatramite un processo innovativo analizzato dal(Cmcc), in collaborazione con, seguendo i criteri della(Life Cycle Assessment).

I vantaggi ambientali La biomassa vegetale, estratta dagli scarti di coltivazione di banano presenti nelle aree tropicali, sostituisce l’uso di legno proveniente da piantagioni forestali con importanti benefici ambientali: evita l’uso di risorse primarie forestali, la deforestazione, l’occupazione di suolo nel caso di impianti fortemente inquinanti.

Inoltre, l’uso di colle e sostanze chimiche inquinanti è ridotto grazie alla presenza delle resine naturali del banano.

Non manca l'attenzione per l'oro blu: azzerato l’impiego di risorse idriche nella catena produttiva perché nella fibra del banano è presente un'elevata percentuale di acqua.

Inoltre, per la realizzazioni dei prodotti principali, pannelli e piallacci, vengono rispettivamente risparmiati il 32 e il 58 per cento di emissioni di gas serra, rispetto al processo convenzionale di produzione di impiallacciature di legno.