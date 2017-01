Londra 2012: prima Olimpiade ecologica

foto Ap/Lapresse 8 mila tonnellate di rifiuti, si intende giungere alla quota del 70 per cento di riciclo, riuso o compostaggio.

Il piano anti-discariche, messo a punto dalla Commissione organizzatrice dei Giochi olimpici e delle Paralimpiadi di Londra 2012, prevede che tutti gli acquisti all'interno del parco olimpico e tutti gli imballaggi siano riciclabili al 100 per cento. Gli spettatori potranno portare con sé piccole quantità di cibo, con restrizioni per i liquidi, ma l'acqua sarà distribuita gratuitamente. I Giochi di Londra 2012 vogliono presentarsi come le prime Olimpiadi green. Tra gli obiettivi (ambiziosi) raggiungere la quota "rifiuti zero". A fronte di una prevista produzione disi intende giungere alla quota delIl piano anti-discariche, messo a punto dalla Commissione organizzatrice dei Giochi olimpici e delle Paralimpiadi di Londra 2012, prevede che tutti gli acquisti all'interno del parco olimpico e tutti gli imballaggi siano riciclabili al 100 per cento. Gli spettatori potranno portare con sé piccole quantità di cibo, con restrizioni per i liquidi, ma l'acqua sarà distribuita gratuitamente.

Raccolta differenziata "facilitata" Gli imballaggi degli acquisti effettuati nel villaggio olimpico saranno dello stesso colore dei cestini in cui andranno buttati. Anche chi non sa leggere non avrà scuse.

Inoltre, saranno compostabili, quindi potranno essere buttati tra i rifiuti organici, sia coltelli e forchette che tazze da caffé.

Le bottigliette di plastica saranno raccolte e riciclate entro sei settimane. Tra i pasti previsti ci saranno anche menu dedicati ai vegetariani. La manifestazione misurera' la sua 'impronta di carbonio': misure ad hoc nei trasporti per pedoni e ciclisti.