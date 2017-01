Tre milioni di dollari per gli oceani dal "lupo" di mare Leonardo Di Caprio

12:11 - Leonardo Di Caprio ha donato tre milioni di dollari per la difesa dell'ecosistema marino. Il divo di Hollywood, che non è nuovo a iniziative dal carattere ambientalista, ha fatto la donazione all'organizzazione Oceana per proteggere gli ecosistemi marini minacciati e le specie che ci vivono, tra cui gli squali.

Per una pesca sostenibile - La sovvenzione servirà inoltre anche a sostenere le misure per una pesca responsabile, compreso lo sforzo per vietare in California le reti da posta derivanti che vengono lasciate libere di spostarsi nel mare seguendo le correnti. Impedendo questa pratica - spiegano gli ambientalisti - si proteggono delfini, balene, tartarughe e altri animali marini che vengono catturati e uccisi per le "catture accessorie".



Di Caprio è un noto ambientalista e la sua omonima fondazione - cui sono già noti gli sforzi di protezione verso tigri ed elefanti - è "dedicata a proteggere gli ultimi luoghi selvaggi della Terra e favorire un rapporto armonioso tra l'umanità e il mondo naturale".



"Un imperativo morale" - L'attore, candidato al premio Oscar, ha dichiarato: "Proteggere gli oceani del nostro pianeta e le specie marine che li chiamano “casa” è una delle crisi di sostenibilità più pressanti per l'umanità di oggi e un imperativo morale che dobbiamo riconoscere. E 'mia speranza che questa donazione aiuterà Oceana a continuare l'enorme lavoro che fa ogni giorno per il bene dei nostri oceani".