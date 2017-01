Londra, ricercatori lanciano l'allarme: "Lo smog di Parigi ricade su di noi"

10:48 - La cappa di smog che sta avvolgendo Parigi potrebbe spostarsi sui cieli di Londra. Nella capitale inglese, già interessata da alti livelli d'inquinamento, raddoppierebbero quindi i rischi per gli abitanti. L'allarme è stato lanciato dal King's College, secondo cui i venti che soffiano da sud spingerebbero lo smog Oltremanica, esattamente sulla città del Tamigi. Un collaboratore del sindaco londinese smentisce misure preventive: "Non c'è bisogno".

Venti da sud - "Le smog", come viene chiamato l'inquinamento che ha spinto le autorità parigine ad adottare provvedimenti speciali sul trasporto pubblico e sul traffico delle auto, minaccerebbe quindi i londinesi. I venti che soffiano dal Sahara spingerebbero l'inquinata aria di Parigi fin verso l'Inghilterra meridionale, creando ulteriori problemi su Londra, già interessata da livelli di contaminazione preoccupanti.



Nessuna preoccupazione - I ricercatori della sezione ambientale del King's College chiedono che il sindaco di Londra, il conservatore Boris Johnson, adotti misure preventive. Un collaboratore del primo cittadino, il delegato all'ambiente Bob Neill, però scarta questa ipotesi, nonostante l'allarme: "Non c'è bisogno. Parigi è indietro rispetto a noi nell'affrontare questi problemi. Non c'è motivo per cui noi dovremmo respirare la loro aria", riporta il London Evening Star.