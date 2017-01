14 marzo 2014 Allarme smog, la soluzione francese: trasporti pubblici gratis per tutti Fino a domenica a Parigi e in altre città non si pagano i mezzi. Gli esperti invitano donne incinte e bimbi a non uscire. Niente sport all'aperto Tweet google 0 Invia ad un amico

16:25 - Dopo tre giorni in cui è stata superata la soglia massima di allerta, a Parigi è scattato l'allarme inquinamento. La città è avvolta da una nebbia di smog, un mix di ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo e diverse particelle fini che mettono a serio rischio la salute. Anche altre città francesi hanno lo stesso problema, quindi il ministro dell'ecologia ha deciso che i trasporti pubblici saranno gratuiti fino a domenica sera.

Gratis anche bike-sharing e auto elettriche - La Francia è alle prese con il peggior allarme inquinamento dal 2007, con circa tre quarti del paese sotto allerta per lo smog. Per arginare il problema, da venerdì 14 marzo e per tre giorni tutti i trasporti pubblici saranno gratuiti nell'intera regione di Parigi e nelle città di Caen e Rouen. I milioni di viaggiatori che ogni giorno si spostano nell'area avranno a disposizione gratuitamente metropolitana, bus, treni, anche i servizi di bike-sharing e quelli di condivisione di auto elettriche.



Donne incinte e bimbi, non uscite di casa - Secondo i metereologi a peggiorare la situazione è stato questo pazzo inverno transalpino, con giornate calde fuori stagione e notti fresche. Il consiglio degli esperti è quello di evitare di fare sport all'aria aperta, alle donne incinte e ai bambini di evitare di uscire e tutti coloro che normalmente utilizzano i mezzi propri di preferire quelli pubblici.