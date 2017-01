12:40 - Un enzima può salvare le piante dalla sommersione in situazioni di allagamenti di campi e colture (foto da Scuola Superiore Sant’Anna). A rivelarlo è uno studio condotto da un team di ricercatori della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, con la collaborazione dell'Università di Aachen e del Max Planck Institute di Golm, e pubblicato su Nature Communications. Una scoperta che potrebbe emancipare l'agricoltura dalle bizzarrie del meteo e far sì che la vegetazione sopravviva anche sott'acqua.

Consente la sopravvivenza con poco ossigeno - Nello studio si spiega la stabilità delle proteine delle piante in relazione alla concentrazione di ossigeno nell'ambiente, aprendo strade importanti per capire la loro risposta agli eventi climatici negativi. I ricercatori hanno scoperto, nelle cellule delle piante, la cisteina ossidasi (Pco), enzima che incorpora molecole di ossigeno nelle proteine.



Daan Weits, studente tra gli autori della ricerca, spiega: "Il più immediato fra i substrati di questo meccanismo è il regolatore della risposta anaerobica, che grazie a Pco viene stabilizzato in ipossia (in carenza d'ossigeno n.d.r.)".



Minori conseguenze dalle alluvioni - Ma la scoperta è importante soprattutto "nell'ambito della biologia delle piante - aggiunge il coordinatore della ricerca Francesco Licausi - perché rivela, innanzitutto, un nuovo elemento di regolazione della risposta delle piante a stress come sommersione e allagamento, fenomeni che causano sempre più spesso una drastica riduzione delle colture in seguito a rovesci di particolare intensità sempre più frequenti in Italia e in Europa".