Elefanti e ippopotami tornano in Europa per difendere la biodiversità

12:29 - Importare in Europa elefanti e bisonti può aiutare a difendere la biodiversità. A suggerire quest'insolita soluzione è lo studio realizzato dall'Università di Aarhus pubblicato su Pnas. Una ricetta originale che permetterebbe di ricostruire gli antichi paesaggi europei, con foreste popolate da elefanti e rinoceronti e le rive del Reno e del Tamigi abitate da ippopotami.

Come migliaia di anni fa - Per gli esperti, gli “architetti” degli ecosistemi preistorici furono i grandi mammiferi, eliminati rapidamente dall'avvento dell'uomo moderno. Raccogliendo e analizzando i risultati di decenni di studi relativi al ritrovamento di coleotteri fossili, in particolare gli scarabei stercorari, i ricercatori danesi hanno realizzato una mappa delle foreste e della fauna che caratterizzavano il paesaggio dell'Europa tra 130 e 5 mila anni fa. Ne emerge che in epoca preistorica il continente era ricco di grandi foreste e popolato da una moltitudine di grandi animali erbivori, come elefanti e ippopotami.



Mega fauna da importazione - L'arrivo dell'uomo, attraverso la caccia e lo sfruttamento dei terreni per scopi agricoli, portò rapidi cambiamenti e l'estinzione di questa mega fauna. Rasmus Ejrnaes, uno dei responsabili dello studio, ha spiegato: "Un modo per creare un maggior numero di ecosistemi auto-organizzati e con un alto livello di biodiversità sarebbe quello di creare spazi per i grandi erbivori nel paesaggio europeo, con la possibilità di reintrodurre animali come i bovini selvatici, bisonti e persino elefanti. Manterrebbero una vegetazione variegata nelle regioni temperate e garantirebbero le basi per un alto livello di biodiversità".