Whirlpool, la Campania stanzia 50 mln per la fabbrica di Carinaro

16:10 - Cinquanta milioni di euro saranno messi a disposizione dalla Regione Campania, che ha approvato la proposta "La Campania per Carinaro", nella vertenza Whirlpool-Indesit dopo l'annuncio di chiusura dello stabilimento della città campana. "La delibera peserà tantissimo nell'attività che dovranno fare i sindacati quando si siederanno con l'azienda per difendere la fabbrica di Carinaro, che è un simbolo del Sud. Dobbiamo vincere per famiglie e lavoratori", ha affermato il governatore Stefano Caldoro.

"Siamo dentro questa battaglia – ha aggiunto il presidente campano - per difendere lo stabilimento di Carinaro perché è la cosa giusta che dobbiamo fare". "Questa mattina, cose concrete, non parole - ha proseguito -. A parlare son bravi in tanti, le cose bisogna poi realizzarle. Il governo regionale si è impegnato a finanziare lo stabilimento di Carinaro fino a 50 milioni di euro per le politiche attive del lavoro ed anche per l'ammodernamento della struttura".



"Promessa mantenuta", ha chiosato l'assessore al Lavoro Severino Nappi, aggiungendo: "Abbiamo rispettato l'impegno assunto in occasione della nostra visita con il presidente Caldoro. Sin dal primo momento abbiamo cercato una soluzione e adesso abbiamo fatto la nostra parte. Il governo ci assista e ci supporti perché, come abbiamo avuto modo di ribadire in più sedi, in Campania le fabbriche si aprono e non si chiudono".