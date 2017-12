Wall Street chiude in negativo: Dow Jones -0,27%, Nasdaq -0,28%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Wall Street. L'indice Dow Jones perde lo 0,27% attestandosi a quota 24.517,27 punti, mentre il Nasdaq cede lo 0,28% a 6.856,53 punti. In discesa anche lo S&P 500 che lascia sul terreno lo 0,39% a 2.652,32 punti.