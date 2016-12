Wall Street, avvio positivo: +0,75%

La Borsa di New York apre in positivo, con il Dow Jones che sale dello 0,75% a 16.166 punti e il Nasdaq che avanza dell'1,42% a quota 4.700. Il petrolio continua a perdere valore, con il greggio che sulla piazza della Grande Mela perde lo 0,51% arrivando a 45,14 dollari al barile. Nel settore privato creati ad agosto meno posti di lavoro rispetto alle attese: 190mila e non i previsti 200mila.