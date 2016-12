Vola la pubblicità su Internet: entro il 2015 rappresenterà il 30% del mercato

Internet continua a trainare il mercato dei media in Italia. A fronte di un calo dell'1% del totale dei mezzi nel 2014 rispetto all'anno precedente, gli Internet Media crescono del 12% e superano la soglia dei 2 miliardi di euro. Considerando il mercato pubblicitario, il web nel 2014 ha raggiunto il 27% del totale dei mezzi, consolidando la seconda posizione nel panorama globale, dietro la tv ma davanti alla stampa. E il 2015? Secondo l' Osservatorio New Media & New Internet del Politecnico di Milano la prospettiva è positiva ed entro dicembre la pubblicità online potrebbe valere il 30% del mercato.

I risultati della ricerca dell'Osservatorio, che saranno presentati giovedì presso l'Istituto Mario Negri di Milano durante il convegno dedicato all'Internet Advertising, sottolineano anche la crescita dei ricavi dei contenuti media a pagamento: nonostante l'aumento del 43%, però, la componente pay pesa sugli Internet Media ancora meno del 5%.



Crescita trainata dal "New Internet" - A spingere la crescita è soprattutto il cosiddetto "New Internet", la componente più innovativa del web che include, tra gli aspetti principali, la diffusione di smartphone e tablet per l'accesso alla Rete (insieme rappresentano quasi un quinto del mercato dell'Intenet Advertising), la crescita dei Social, il consumo dei video e la proliferazione della App. Da sottolineare anche il boom del Programmatic, la compravendita di spazi pubblicitari online atraverso piattaforme automatizzate: nel 2014 il mercato ha toccato i 110 milioni di euro, con una crescita del 120% sul 2013.



La tendenza per il 2015 - Se i dati sul 2014 si confermano quindi positivi, il 2015 si prospetta un anno principalmente di conferma e consolidamento, scrive il Politecnico. "Dai segnali che abbiamo raccolto dopo i primi mesi dell'anno - si legge nella ricerca - possiamo tratteggiare un mercato ancora in crescita, con una dinamica poco sotto il 10%, che porterà il valore complessivo del mercato pubblicitario online ad avvicinarsi ai 2,1 miliardi di euro".