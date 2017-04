Unicredit, addio Montezemolo: il 72% delle azioni in mano a fondi esteri

Nel giorno dell'addio di Montezemolo alla vicepresidenza, il fondo sovrano di Abu Dhabi, tramite Aabar Luxembourg, resta il principale socio al 5,038% di Unicredit dopo il maxi aumento di capitale del gruppo da 13 miliardi di euro chiuso a febbraio. È quanto emerge dalle risultanze del libro soci diffuse in occasione dell'assemblea degli azionisti. Il 72% del capitale di Unicredit, oggi, risulta in mano a fondi esteri: 62% in mano istituzionali, un altro 10% in mano a fondi sovrani.