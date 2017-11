Uil: italiani vanno in pensioni più tardi rispetto media Ue, -3 anni

Visto il ritardo di 3 anni del momento di andare in pensione rispetto alla media Ue, gli italiani ci restano per una durata di tempo inferiore rispetto agli altri Paesi: gli uomini percepiscono l'assegno per una media di 16 anni e 4 mesi (2 anni e 5 mesi in meno dell'Ue), le donne per 21 anni e 7 mesi, (1 anno e 7 mesi in meno). A stilare la fotografia è la Uil che ribadisce la contrarietà del sindacato all'adeguamento automatico alle aspettative di vita.