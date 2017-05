"Noi rispettiamo le scadenze elettorali, ma ci auguriamo che l'Italia continui ad essere un Paese forte al centro della Zona Euro. Ci sono delle buone notizie nelle raccomandazioni di oggi": così Pierre Moscovici a Tgcom24. Il Commissario europeo per gli affari economici e monetari ha poi spiegato: "Per il 2016 è stata accordata tutta la flessibilità richiesta, per il 2017 non c'è il rischio di ulteriori procedure nei confronti dell'Italia, per il 2018 non possiamo far altro che ricordare che ci sono delle regole e sono le stesse per tutti".