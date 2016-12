Tasi, altro che semplificazione: è caos sul pagamento a un mese dall'imposta

Comincia il count down per la Tasi sulla prima casa. Tra poco più di un mese, il 16 giugno, scadrà infatti il termine per il pagamento della prima rata. Dopo i disagi dello scorso anno, però, il rischio è di dover ricominciare tutto daccapo: sui bollettini precompilati che i cittadini avrebbero dovuto ricevere regna il caos. I comuni non sembrano in grado di inviarli e così la semplificazione resta un miraggio.