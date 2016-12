Milano, torna "Il Salone del Risparmio": a "tagliare il nastro" il ministro Padoan

E' partito " Il Salone del Risparmio ", l'evento dedicato alla gestione del risparmio, giunto alla settima edizione, a Milano dal 6 all'8 aprile. La kermesse mantiene il format dei 7 percorsi tematici, ma cambia location, spostandosi dall'Università Bocconi al MiCo . Al centro del dibattito, quest'anno c'è il valore strategico del risparmio come leva per la crescita e lo sviluppo del Paese e il tema dell'alfabetizzazione finanziaria dei risparmiatori.

IL PROGRAMMA - L'inizio lavori del " Salone del Risparmio " è scattato alle 10.00 di mercoledì 6 aprile, al MiCo , Milano Congressi (Via Gattamelata 5). A inaugurare l'edizione 2016, il ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan , presente al Salone del Risparmio per il secondo anno consecutivo, e l'ex Ministro degli affari esteri della Repubblica Federale Tedesca, Joschka Fischer . La manifestazione è articolata in tre giorni: i primi due (6 e 7 aprile) sono riservati a operatori e stakeholder del settore; la terza giornata (8 aprile) è aperta gratuitamente anche a investitori privati e studenti, a chi investe già nei prodotti del risparmio gestito e a chi desidera saperne di più.

I NUMERI - Sono 128 gli espositori accreditati e 160 i marchi totali ospitati. In calendario ci sono oltre 100 conferenze, suddivise in 7 percorsi tematici, ideati per facilitare l'esperienza dei visitatori, che nell'edizione 2015 sono stati oltre 14mila (11mila addetti ai lavori e 3.500 non operatori). Proprio i numeri dello scorso anno hanno imposto il trasloco della manifestazione in uno spazio espositivo più ampio.