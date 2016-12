IWBank: "Al fianco dei risparmiatori in un mercato sempre più complesso"

Un mercato complesso, imprevedibile e difficile da interpretare. Oggi, per le famiglie, investire i propri risparmi non è più semplice come alcuni anni fa ed è forte la richiesta di solidità e punti fermi , di professionisti che sappiano consigliare e guidare nelle scelte. Affiancare le famiglie in questo percorso è la sfida che si propone IWBank Private Investments . Come? Lo potrete scopire al Salone del Risparmio .

IWBank Private Investments è la Banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella consulenza degli investimenti e nella pianificazione finanziaria di individui e famiglie. Una vera e propria "Casa degli Investimenti" che vuole essere un punto di riferimento per il Cliente nel breve e nel lungo periodo, tramite la sua rete di Consulenti Finanziari e la sua offerta di servizi bancari e d'investimento.



Una rete di oltre 830 professionisti - La parola d'ordine, in questo campo, è fiducia: con una rete di oltre 830 professionisti, IWBank Private Investments è in grado di accompagnare in ogni momento i Clienti nella gestione del risparmio, con il massimo della chiarezza, della semplicità e della professionalità. L'offerta di prodotti è ampia e diversificata, e consente l'accesso alle migliori soluzioni di investimento disponibili sul mercato.



L'importanza della digitalizzazione - In uno scenario che cambia velocemente, poi, stare al passo con l'innovazione è fondamentale. Per questo, IWBank Private Investments ha puntato su una forte digitalizzazione dei processi banca-cliente, che permette ai propri Consulenti Finanziari di ottimizzare il lavoro e di dedicare tempo prezioso all'ascolto e alla conoscenza della clientela.



Curare i propri investimenti è diventato anche più semplice grazie a strumenti come la Firma Elettronica Avanzata, che semplifica la sottoscrizione dei contratti perché evita lo scambio e l'invio di documenti cartacei, l'innovativo servizio ordini web paperless, che consente di disporre in via telematica gli ordini per le operazioni sui Fondi e Sicav, o il recente IWMoney, una piattaforma tecnologicamente avanzata per la fruizione del servizio di consulenza a distanza agevolando l'interazione tra Cliente e Consulente Finanziario anche in mobilità.