Expo, Sala è ottimista: "Tutti i padiglioni saranno pronti per il primo maggio"

18:44 - "Abbiamo la legittima speranza che tutti i padiglioni dei Paesi e i cluster saranno nelle condizioni di essere aperti il primo maggio". Lo ha detto il commissario unico di Expo 2015, Giuseppe Sala, mostrandosi ottimista a dieci giorni dall'apertura della rassegna. "Tengo le dita incrociate ma siamo in corsa per presentare tutti i padiglioni aperti", ha aggiunto Sala in conferenza stampa.