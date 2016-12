Expo: issata la chioma dell'Albero della Vita

18:02 - E' cresciuta la chioma all'Albero della Vita, la struttura di 35 metri, che sarà la costruzione più alta dell'intera Expo. L'icona del Padiglione Italia, di acciaio e legno di larice è stata costruita e montata gratuitamente a tempo di record da Orgoglio Brescia, un consorzio di aziende, costituito per l'occasione.

La chioma in legno, di 45 metri di diametro, non è stata issata con una gru. Nei giorni scorsi è stata infilata intorno alla prima parte del tronco d'acciaio montata. Poi sono state completate le altre parti in acciaio e quindi è stata issata la chioma con un sistema di argani e carrucole. Un'operazione senza precedenti che ha richiesto un paio d'ore.



Per costruire l'Albero, che con una serie di effetti speciali diversi giorno e notte garantirà 1260 spettacoli nei sei mesi dell'esposizione, sono servite 90 tonnellate di legno e 150 tonnellate di acciaio. Ora saranno posizionate anche le piante che saranno montate su tronco e chioma e tutti i macchinari per gli effetti speciali, inclusi 7 chilometri di led.