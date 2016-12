Se i ricchi dividessero con i poveri il patrimonio. Cosa spiega il Robin Hood Index

Lo spiega Bloomberg nel rapporto stilato sulla base del Robin Hood Index, ma prima è opportuno ricordare qualche dato.



Secondo l'Oxfam in Europa sono presenti 342 miliardari con un patrimonio complessivo di 1.340 miliardi di euro, mentre sono 123 milioni le persone a rischio povertà o esclusione sociale. Una situazione piuttosto simile si presenta anche nel nostro Paese, dove il patrimonio del 20% della popolazione più ricca è pari al 61,6% della totale ricchezza italiana. Al contrario, il 20% più povero né detiene solo lo 0,4%.



Veniamo ora allo studio di Bloomberg. La personalità più ricca del nostro Paese è Giovanni Ferrero e vanta un patrimonio di 24 miliardi di dollari . Se decidesse di dividerlo per il 15% della popolazione Italia più povera, ogni interessato riceverebbe 1.287 dollari. Certo, bisogna tenere conto anche di fattori come il numero della popolazione indigente e le disparità reddituali di ogni Paese.



E' il caso di citare l'India per esempio, dove Mukesh D. Ambani - l'uomo più ricco del Paese con un patrimonio simile a quello del patron della Nutella (22 miliardi di dollari contro i 24 di Ferrero) – vista l'elevata popolazione in difficoltà, si ritroverebbe a dare solo 59 dollari a testa.



Al contrario a Cipro John Friedriksen, con un patrimonio di 15 miliardi di dollari, visto l'esiguo numero di cittadini totali e, di conseguenza una componente più povera meno rilevante in termini numerici rispetto ad altri Paesi, si ritroverebbe a donare al 15% della popolazione più indigente ben 45.987 dollari.



Secondo la classifica, l'uomo più ricco del mondo, Bill Gates, che vanta una ricchezza pari a 84 miliardi di dollari, dovrebbe donare al 15% della popolazione statunitense più povera 1.736 dollari a persona.