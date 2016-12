Scioperi, il garante: irregolare fermare i servizi nazionali e locali il 12/12

Facendo riferimento alla legge 146 del 1990 e alle specifiche norme di settore, la commissione afferma in una nota che "come già evidenziato nel trasporto ferroviario non verrebbe rispettata la regola dell'intervallo minimo di dieci giorni tra scioperi nello stesso settore, a causa di una precedente proclamazione per il 13 e il 14 dicembre. Quanto al trasporto aereo, è stata precedentemente comunicata un'azione di sciopero del personale Enav per il 15 dicembre, relativa al centro aeroportuale di Fiumicino, che, come ben noto ai sindacati, considerato dalla normativa di riferimento di rilievo nazionale e, dunque, preclusivo di altri scioperi a un intervallo inferiore a dieci giorni".



Infine "per le medesime ragioni, legate a scioperi precedentemente proclamati, devono essere escluse dallo sciopero generale alcune città italiane, con riferimento al settore del trasporto pubblico locale (Cotral del Lazio, Ataf di Firenze, Fratelli Romano di Crotone, Cotrab di Potenza, Ast della Sicilia, Trentino Trasporti di Trento).