Referendum Grecia, società smentisce il sondaggio col "sì" vincente

E' giallo sull' ultimo sondaggio , attribuito alla società Gpo e pubblicato da Kathimerini, che vedeva in vantaggio i "sì" al referendum di domenica in Grecia. La Gpo ha infatti affermato: " Non abbiamo alcuna responsabilità per quelle cifre pubblicate dai media e useremo tutti i mezzi legali per tutelare i nostri interessi". I sondaggi, aggiunge, devono essere fatti in modo "responsabile". Varoufakis ha affermato: "Se vince il sì mi dimetto".

"Non firmeremo nessun accordo senza la ristrutturazione del debito" greco, ha quindi aggiunto Varoufakis a Bloomberg Tv, aggiungendo che la crisi attuale non è bancaria ma politica. Se vincerà il "si" al referendum la Grecia firmerà il piano proposto dai creditori ma se a prevalere sarà il "no", "riprenderemo immediatamente le trattative".



Le banche greche "apriranno regolarmente martedì" prossimo, h quindi garantito il ministro ellenico: "gli istituti di credito ellenici sono perfettamente capitalizzati".



Standard & Poor's: eventuale effetto Grexit limitato - C'è circa il 50%" di probabilità che la Grecia esca dall'euro. Questa la previsione di Standard & Poor's, secondo cui gli effetti dell'eventuale "Grexit" saranno "gravi per la Grecia" ma "contenuti" per l'Eurozona.



"Referendum andava proposto tempo fa" - Alcuni ministri delle finanze dell'Eurozona "avevano consigliato" ad Atene "di indire un referendum" sul piano dei creditori "tempo fa". Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, al parlamento olandese, secondo quanto scrive Bloomberg. Ha spiegato che se al referendum vince il "no", Atene "non può pensare di poter ricominciare le trattative da zero" e che "non possiamo aiutare un governo che non e' disposto a prendere misure".