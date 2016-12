Crisi in Grecia, Tsipras: "L'accordo sarà firmato 48 ore dopo referendum"

Secondo S&P dunque "gli effetti sulle economie dell'Eurozona si faranno sentire principalmente attraverso rendimenti più alti" da pagare sui titoli di Stato. Infatti, essendo la Grecia "una economia piccola e tradizionalmente più chiusa" di altri Paesi dell'Eurozona, "gli effetti diretti sugli scambi commerciali" sarebbero "limitati". Se l'agenzia di rating evidenzia i rischi per l'Italia, per il premier Matteo Renzi, invece, con la Grexit "l'Italia non avrebbe problemi economici particolari. Ma comunque Atene non uscirà dall'euro".



Se si esclude Cipro (con il 19% dell'export diretto in Grecia nel 2013) solo la Macedonia (4,2%) e Malta (3,3%) "esportano più del 2%" in Grecia. "Anche se le importazioni greche cadessero del 50% nell'anno successivo" alla Grexit, "l'impatto diretto sulla Germania, la Francia e l'Italia ridurrebbe il totale dell'export tra lo 0,3% e lo 0,5%" e con una perdita di Pil "per queste economie tra lo 0,2% e lo 0,3%".



Per S&P "il principale effetto" sull'Eurozona, e "specialmente sui Paesi periferici, si materializzerebbe attraverso i mercati dei capitali". "L'impatto più significativo" di un addio all'euro di Atene "consisterebbe nella reintroduzione di un premio legato al rischio valutario, in quanto l'appartenenza all'Eurozona non è più percepita come irrevocabile".



L'agenzia di rating si attende così "un picco iniziale nei rendimenti" dei bond sovrani "specialmente per quelle economie percepite dai mercati come fiscalmente piu' vulnerabili". Il "premio" è destinato a essere "permanente" anche se il Qe della Bce farà da "tetto" ai rendimenti. S&P stima il maggior costo del rifinanziamento dei debiti pubblici dell'Eurozona in 30 miliardi: "l'aumento sarà distribuito in modo irregolare, con l'Italia che affronterà l'aumento più grande in assoluto, pari a 11 miliardi".



Sui conti greci interviene poi ancora anche l'Fmi, secondo cui le finanze di Atene si sono ulteriormente deteriorate a causa della lentezza nel varo delle riforme economiche: lo scorso anno si prevedeva infatti un calo del debito greco al 128% del Pil, mentre ora il disavanzo è tornato a salire e sarà del 150% entro il 2020. Per il Fondo monetario internazionale, quindi, la Grecia avrebbe bisogno di nuovi finanziamenti per 50 miliardi di euro fino al 2018 per far fronte all'insostenibilità del suo debito. Ma, ribadisce il Fmi, Atene "è preclusa dall'ottenere nuovi aiuti fino a che non avrà pagato in pieno i suoi arretrati col Fondo".