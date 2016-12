Piazza Affari, Milano apre in calo, Ftse Mib -0,3%

Avvio in calo a Milano per la Borsa. L'indice di riferimento del listino principale, il Ftse Mib cede lo 0,31% a 16.355 punti. Pesa il calo di Ferragamo (-1,6%) e Unicredit (-1,23%). L'euro è in lieve calo a 1,1179 dollari dopo aver toccato 1,1198 venerdì alla chiusura di Wall Street, quando aveva recuperato da quota 1,1116 di inizio giornata. Contro lo yen la moneta unica vale 115,27.