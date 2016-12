Piazza Affari chiude in rialzo: il Ftse Mib guadagna lo 0,31%

Chiusura in moderato rialzo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che avanza dello 0,31% a 16.943,38 punti e il Ftse All Share che guadagna lo 0,31% a quota 18.581. Balzo in avanti di Intesa Sanpaolo, che chiude a +4,21%, e anche per Unicredit, a +3,50% sulle attese di un rafforzamento della situazione patrimoniale del gruppo. Negative quasi tutte le altre europee. Fa eccezione Madrid, che finisce a +0,36%.