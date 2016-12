Piazza Affari chiude contrastata

Chiusura contrastata per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib guadagna lo 0,18% a 23.326 punti mentre l'All Share perde lo 0,09% a 24.881 punti. Nel listino segnano i peggiori ribassi Mps (-9%), Enel Green Power (-1,7%) e Saipem (-1,07%). Non va meglio in Europa, dove i timori per il caso Grecia e per un aumento dei tassi Usa, fanno andare giù le maggiori piazze del Vecchio Continente: Londra -1,18%, Amsterdam -0,96%, Francoforte -1,61%, Parigi -0,66%