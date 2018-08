Piazza Affari apre in calo: l'indice Ftse Mib perde lo 0,51%

Piazza Affari apre la seduta in rosso, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,51% a quota 20.798,53 punti. Atlantia non riesce a fare prezzo in avvio di contrattazioni, con un teorico -15%, dopo l'annuncio del governo sulla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. In rialzo le altre Piazze europee: Francoforte +0,18%, Londra +0,20%, Parigi +0,14%, Madrid +0,24%.