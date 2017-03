Peugeot Citroën-Opel: oggi l'annuncio dell'unione da 2 miliardi di euro a Parigi

Tutto pronto per le nozze fra Peugeot Citroën e Opel . Un matrimonio destinato a creare il secondo gruppo automobilistico europeo alle spalle di Volkswagen e a dare un pesante scossone agli equilibri industriali del settore nel Vecchio Continente. Oggi a Parigi la casa francese dovrebbe ufficializzare l'accordo raggiunto con General Motor , a cui Opel fa capo. Dall'unione fra Psa e Opel nascerà un colosso da 4,3 milioni di veicoli, di cui 3 milioni in Europa, con 2 miliardi di utile grazie - come ha sottolineato il numero uno di Psa Carlos Tavares - alla "progressiva convergenza delle piattaforme e dei motori".

Per Psa il 2016 è stato il terzo anno di crescita consecutivo. Dati positivi che hanno consentito al management di convincere i principali azionisti del gruppo - la famiglia Peugeot, il cinese Dongfeng ma anche lo Stato - dell'opportunità del matrimonio. Psa punta ormai a un margine operativo superiore al 4,5% nel biennio 2016-2018, contro il 4% precedente.



Lo scorso anno, Gm ha venduto 1,1 milioni di veicoli per un fatturato di 16 miliardi di euro e una perdita di 257 milioni, ma dal 2000 le sue attività in Europa segnano perdite superiori ai 15 miliardi. Le nozze tra Peugeot e Opel crea fibrillazione nel settore auto a livello mondiale, praticamente alla vigilia del Salone di Ginevra. Così quest'anno più che mai il risiko delle alleanze, e in particolare l'ipotesi di fusione tra Gm e Fca da oltre un anno caldeggiata da Sergio Marchionne e sempre bocciata da Mary Barra, serpeggerà fra gli stand della kermesse ginevrina.



Il colosso di Detroit senza Opel eliminerà una fonte di perdite e sarebbe un partner ancora più adatto perché si ridurrebbero le sovrapposizioni in Europa e quindi il rischio di tagli. Per Gm un accordo significherebbe il mantenimento di un presidio in Europa, dove Fca continua a crescere. Proprio Opel, che a Ginevra potrebbe dunque già essere entrata nell'orbita francese, al salone punterà i riflettori sul Suv CrossLand X, primo frutto proprio della già attiva cooperazione industriale con Psa. Mentre quest'ultima presenterà il Peugeot 5008 da 7 posti, il concept Citroen C-Aircross e il Suv premium DS7 Crossback.