Pensioni, Poletti: "L'adeguamento età è il pilastro del sistema previdenziale"

Nuovo incontro governo-sindacati sabato - Il governo ha accettato la proposta fatta dai sindacati: scrivere in maniera dettagliata i testi e rivedersi per verifica finale alle 10 sabato 18 novembre.



Camusso: "Su aspettativa vita risposte insufficienti" - "Per l'aspettativa di vita le risposte sono state ampiamenti insufficienti, credo che mentre continua il lavoro su punti fondamentali le distanze sono ancora molto significative", ha spiegato la leader della Cgil Susanna Camusso. Annamaria Furlan (Cisl) si è dimostrata, invece, più "ottimista": "Alcune proposte del governo sono molto buone, coerenti con alcune questioni importanti che avevamo rilevato; altre vanno corrette e precisate; altre mancano".



Per Barbagallo (Uil), invece, le indicazioni dell'esecutivo sono state "insufficienti": dal governo "bisogna fare in modo che questa settimana maturino le risposte che abbiamo considerato insufficienti. Noi chiediamo di allargare la platea dei lavori gravosi da escludere dall'aumento dell'età".