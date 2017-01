Natale, Coldiretti: il 39% regala cibo Spumante e dolci sono i più gettonati

16:21 - Quattro italiani su dieci (il 39 per cento) acquisteranno quest'anno prodotti alimentari confezionati anche nei tradizionali cesti. E' quanto emerge da un'indagine Coldiretti. I prodotti più gettonati sono lo spumante (66 per cento), i dolci (62 per cento), la frutta secca (57 per cento), i salumi (55 per cento), le lenticchie (51 per cento) e l'olio extravergine (48 per cento).

Una passione diffusa tra gli italiani per la qualità alimentare che spinge a fare acquisti in numerose iniziative lungo la penisola, a partire da Milano dove sotto i grattacieli della zona Isola si svolge l'iniziativa "Fattorie sotto i grattacieli" con le bancarelle dei produttori di agroalimentare che propongono anche dei cesti natalizi a km zero.



"Quest'anno per la prima volta dall'inizio della crisi la spesa agroalimentare - conclude la Coldiretti - sorpassa i regali e diventa la voce più pesante del budget che le famiglie italiane destinano alle feste di fine anno, con una spesa complessiva per imbandire le tavole del Natale e del Capodanno di 4,1 miliardi di euro".